Öğrenciler ve öğretmenler 25 farklı fidanı toprakla buluşturdu

Samsun Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu öğrencileri sınıf öğretmeni Sabiha Aydın öncülüğünde fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir’in de katıldığı programda çeşitli türlerde 25 adet selvi, çam, oya, sabun türlerindeki fidanlar toprakla buluştu.

Kumköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri "Bir fidan dikelim sevgi ile, nefes olalım yeryüzüne" projesine destek vererek fidan dikti. 25 farklı fidanının can suyunu dökerek de toprakla buluşmasını ve doğayla kucaklaşmasını sağlayan okul örnek oldu. Sınıf öğretmeni Sabiha Aydın ise "Ormanların korunması, çevrenin ağaçlandırılması hem yurdumuzun hem de dünyamızın ele aldığı temel konulardan biridir. Doğal güzelliği, estetik görünümü, zenginlik kaynağı ve işlevsel olması açısından bu denli yarar sağlayan ormanlarımızı korumak, ağaç dikip yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak, bu konuda duyarlı ve bilinçli hareket etmek her yurttaşın görevi ve sorumluluğu olmalıdır. Bunun için ülke ekonomisine bu denli yarar sağlayan, adeta akciğerlerimiz olan ormanlarımızı her daim yaşatmalı, eğitim ve öğretimle kültürlenme süreci içerisinde büyüyen çocuklarımızın farkındalıklarını artırmak için yaparak-yaşayarak öğrenme modelini temel almanın önemini bilmeliyiz" dedi.