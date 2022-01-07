Öğrenciler Türk bayraklarıyla sinemada "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren"i izledi

Samsun’da CityMall AVM’de düzenlenen organizasyonda üniversite öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ve ‘İyi Ki Varsın Eren’ pankartıyla "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Birimi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz Erkek Yurdu, Ali Fuat Başgil Erkek Yurdu ve Cemal Safi Kız Yurdu öğrencileri CityMall AVM sinema salonlarında Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmini izledi. Öğrenciler gösterimden önce ellerinde Türk bayrakları ve ‘İyi Ki Varsın Eren’ pankartıyla şehitleri andı. Film, üniversite öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Salonda konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yurtta kalan öğrencilerimize milli duyguları kabartacak, bu vatanda bir çocuğun dahi neler yapabileceğini anlatan bu filmi; öğrencilerimizin de gönül dünyalarına dokunsun diye izletiyoruz. Yaşlarının önemi yok dolayısıyla bu vatan için çok şeyler yapabileceklerini onlara anlatalım diye Eğitim Şube Müdürlüğümüzle öğrencilerimizi buraya getirdik. Bu bağlamda katkılarından dolayı CityMall AVM Yönetim kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik’e çok teşekkür ederiz" dedi.