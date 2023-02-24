Öğrenciler oyuncaklarını depremzede kardeşleriyle paylaştı

Canik’te öğrenciler evlerindeki en sevdiği oyuncakları Canik Belediyesi Destek Marketi’ne getirerek ilçeye gelen depremzede kardeşlerine hediye etti.

Canik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli afetin yararlarını sarmak için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek veren Canikli çocukların duyarlılığı herkese örnek oluyor. Canik Fatih Temiz İlkokulu öğrencileri, ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturulan Canik Belediyesi Destek Marketi’ne evlerinde bulunan en sevdiği oyuncakları ve aynı zamanda biriktirdiği harçlıklar ile aldıkları oyuncakları öğretmenleriyle birlikte getirerek belediye personellerine teslim etti. Öğrenciler, Destek Marketi’nde oluşturulan reyona getirdikleri oyuncakları kendi elleriyle yerleştirdi.

Harçlıklarıyla oyuncak aldılar

Canik Belediyesi’nin depremden etkilenen vatandaşlar için ilçede başlattığı yardım kampanyasına her yaştan Canikli vatandaş destek veriyor. Özellikle Canikli çocukların duyarlı davranışları ise herkese örnek oluyor. Canik Belediyesi tarafından ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaması için vatandaşların yardımlarıyla oluşturulan Canik Belediyesi Destek Marketi’ne öğretmenleriyle birlikte gelen Canik Fatih Temiz İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri, harçlıklarıyla depremzede çocuklar için özel olarak aldıkları oyuncaklarla birlikte evlerinde kendilerine ait severek oynadıkları oyuncakları belediye personellerine teslim ederek depremden etkilenen çocuklara hediye etti. Depremzede kardeşleri için özenle paketledikleri oyuncakları Destek Marketi’nde bulunan oyuncak reyonuna yerleştiren öğrencilerin sergilemiş olduğu örnek davranış ise herkesi duygulandırdı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri göstermiş olduğu duyarlı davranışlardan dolayı kutladı.

Depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Canik Belediyesi tarafından vatandaşların yardımlarıyla oluşturulan Canik Belediyesi Destek Market ile ilçeye gelen depremzedelerin tüm ihtiyacı karşılanıyor. Gıda, temizlik, hijyen, bebek ürünleri ve temel ürünlerin yer aldığı Destek Marketi’nde ilçeye gelen depremzedeler belediye personelleri eşliğinde tüm ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Ayrıca Canik Belediyesi, ilçeye yerleşen depremzedelerin ihtiyaç takibini düzenli olarak yapıyor. İlçeye gelen depremzedelerin her türlü ihtiyacı belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.