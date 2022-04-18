Öğrenciler meyve fidanı dikti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencileri, dağcılık dersi uygulaması çerçevesinde Kurupelit Kampüsünde yer alan OMÜ Gölet’te boş alanlara çeşitli meyve fidanlarından oluşan 60 fidan dikti.

Dağcılık dersini veren öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Doğan yaptığı değerlendirmede, “Fakültemiz yönetiminin bize verdiği destekle birlikte, öğrencilerimizin doğa sevgisini geliştirmek ve ülkesinin yeşil alanlarını gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı vermek için böyle bir uygulama yapıyoruz” dedi.

Öğrenciler ise doğal yaşamın devamlığına katkı sağladıkları ve doğadaki canlıların dikilen meyve fidanlarının yetişecek olan meyveleri yiyecek olmasından dolayı çok mutlu olacaklarını söylediler.