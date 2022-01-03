Öğrenciler derslerini doğada işleyecek

Samsun’da imzalanan protokol ile doğada müfredata uygun atölyeler kurulacak. Bu atölyelerin öğrenciler yaşayarak, görerek, uygulayarak ve okuyarak doğal öğrenme teknikleri ile öğrenecek.

Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği (DOÇAK) arasında uygulanacak olan Doğada Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet’in katılımıyla gerçekleştirildi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerin yararlanacağı bu proje kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak sınıf dışı eğitim ile doğada müfredata uygun atölyeler kurulacağını ve bu atölyelerin öğrencilerimizin yaşayarak, görerek, uygulayarak ve okuyarak doğal öğrenme teknikleri ile ezberden uzak kalıcı beceri sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını ifade eden Vali Dağlı, "Çocuklarımızın okullarında sadece sınıflarında değil, son zamanlarda açılışlarına da katıldığımız tasarım-beceri atölyelerinde ve bu protokol kapsamında doğaya kurulacak olan atölyelerde ders yapmalarını istiyoruz. Atölyeleri, çocuklarımızın, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi ve doğayla etkileşim kuran bireyler olması açısından çok önemli görüyoruz" dedi.