Öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak projesi ‘Anla Hızlan Odaklan Başar’ (AHOB) adlı yapay zeka yazılımının ilk adımı bugün Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi’nde atıldı.

Öğrencilerin okuma ve anlatma yetilerine büyük katkı sağlayacak AHOB projesinin startı bugün verildi. Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi’ndeki programa Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hızlı okuma, anlama ve odaklanmalarını sağlayan yapay zeka destekli, etkileşimli online bir sistem olan AHOB ile her öğrencinin kendisine özel tanımlanan kullanıcı adları ve şifreleri ile girebilecekleri bir portaldan hizmet verilecek. İlk etapta 8 ve 12. sınıfta eğitim gören 35 bin öğrencinin yer alacağı proje kapsamında, bugün seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. Öğrencilerin AHOP Projesi ile hem LGS hem de TYT/AYT sınavlarında çıkması muhtemel uzun metin sorularını anlayarak, hızlı okuyarak ve zamandan da tasarruf ederek sonuca ulaşmaları hedefleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, “Öğrencimizin dikkat eksikliğini gidermek ve okumaya odaklanmalarını sağlamak, okuma ile ilgili sorunlarını gidermek, eğitimi ve öğretimi keyifli ve eğlenceli hale getirmek, derslere olan katılımlarını ve sınav başarılarını yükseltmek adına bütün bunları kapsayan programı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber uygulamaya başladık. Daha çok okuyup, daha çok öğreneceğiz” dedi.