Öğrenciler Akdağ’da kayak keyfi yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun’u Keşfet, Şehrini Fark Et projesi kapsamında Ladik ilçesine düzenlenen gezi öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından Akdağ Kayak Merkezi’ne de giden öğrenciler burada kızaklarla kayarak eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerini tanıtan ‘Gençlik Hareketi’ etkinliklerini sürdürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Panorama Dijital Gösterim Merkezi, Bandırma Gemi Müzesi ve Samsunum 1 Gemisi deniz turuyla başlayarak Çarşamba ilçesi ile devam eden gezi serisinin üçüncüsü Ladik ilçesine yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği geziye 40 öğrenci katıldı. Panorama Dijital Gösterim Merkezi’nde toplanan lise öğrencileri, tahsis edilen iki otobüsle Ladik’e hareket etti. İlk olarak içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, ahşap evleri, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüsü ve külliyesiyle doğal yaşamı olduğu gibi yansıtan Ambarköy’ü ziyaret eden öğrenciler, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisini de gezdi.

İnsanların günlük hayatlarından kesitler sunan balmumu heykelleri ile geçmişte kullandıkları 427 etnografik tarihi eser, alet ve eşyanın sergilendiği müzeyi dolaşan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karın beyaz örtüyle kapladığı alanda kartopu oynayan gençler, daha sonra da Akdağ Kayak Merkezi’ne götürüldü. Sucuk ekmek ikramının ardından öğrenciler, tesiste gezinti yaparak bin 360 metre uzunluğa sahip pistte kızaklarla kayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.