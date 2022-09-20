Öğrenci servisi ve dolmuş ücretleri cuma günü belli olacak

Samsun’da öğrenci servisi ile dolmuş hattı ücretleri, 23 Eylül Cuma günü yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda (UKOME) belli olacak.

Önceki yıllarda okulların açılmasına günler kala belli olan öğrenci servisi ücret tarifesi, bu yıl okulların açılmasının üzerinden 8 gün geçmesine rağmen hala belli olmadı. Servisçiler en düşük tarife olan kısa mesafe ücretinin 445 TL’den en az 600 TL’ye çıkmasını talep ederken, veliler ise yakıt fiyatlarının geçen döneme oranla daha düşük olduğunu belirterek zamma karşı çıkıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ana kadar kabul edilmeyen zam teklifi 23 Eylül Cuma günü UKOME toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

Cuma günü UKOME’de ayrıca zam talebinde bulunan dolmuş hattı işletmecilerinin de talebi görüşülecek. Şu anda Samsun’da dolmuş ücreti tarifesi tam kişi 6,5 TL, öğrenci ise 5,25 TL olarak uygulanıyor.