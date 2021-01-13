Odun keserken yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da arazide odun keserken 7 metrelik mesafeden yuvarlanarak yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Kırgıl Mahallesi’nin Harmanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Aydın (60), motorlu testere ile eğimli arazide odun keserken dengesini kaybederek 7 metrelik eğimli araziden yuvarlandı. Yaralanan Aydın, Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekir Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.