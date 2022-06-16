Samsun Bafra Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” ödül töreni gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması”, 5 ve 6. sınıflar kategorisinde “Bir Küçük Osmancık Vardı”, 7 ve 8. sınıflar kategorisinde “Sisin Sakladıkları-1”, 9 ve 10. sınıflar kategorisinde “Bülbülü Öldürmek” ve 11 ve 12. sınıflar kategorisinde “Saat Ayarlama Enstitüsü” kitabından yapılan sınav sonucunda, dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından verildi.

Kaymakam Ertürkmen, “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” etkinliğine katılanları tebrik ederek, bu tür etkinliklerin sosyal ve kültürel gelişime katkı sunduğunu vurguladı.