’Obeziteye estetik değil, sağlık sorunu olarak bakılmalı’

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, obeziteye estettik olarak değil, sağlık sorunu olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Obezitenin ciddi hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, Dünya Obezite Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Obezite, sadece estetik bir problem değil, aynı zamanda ciddi hastalıklara zemin hazırlayan bir sağlık sorunudur. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

Obezitenin zemin hazırladığı hastalıkların en başında şeker hastalığının geldiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, “Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmada, fazla kilo sorunu ve obezitenin Avrupa’daki yetişkinlerde tip 2 diyabetin yüzde 85’inden, hipertansiyonun yüzde 80’inden, kalp hastalığının ise yüzde 35’inden sorumlu olduğunu belirtilmektedir” diye konuştu.

“Çocuklarda çığ gibi büyüyor”

Çocuklarda da hastalığın çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Kadir Yıldırım, “Bunun en büyük nedeni hareketsiz yaşam, fast food ve rafine gıda tüketiminin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden obeziteden kurtulmanın en önemli yolu, sağlıklı ve dengeli beslenerek hareketli bir yaşam tarzına sahip olmaktır” şeklinde konuştu.

Tüm önlemlere rağmen obezite riski devam ediyorsa cerrahi seçeneğin düşünülebileceğini dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“Diyelim ki, yaşam tarzı değişikliklerini yaptık, diyetisyen desteği aldık ama hâlâ obezetinin sınırları içerisindeyiz. O zaman mutlaka tedavide obezite cerrahisini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü obezite cerrahisi ile 1 yıl içerisinde fazla kilolarımızın yüzde 80’ini verip sadece obeziteden değil, birçok hastalıktan da kurtulmuş oluyoruz”.