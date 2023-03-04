Obezite cerrahisi ile birçok kronik hastalıktan kurtulmak mümkün

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Recep Aktimur, obezite cerrahisi ile birçok kronik hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Recep Aktimur, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Gündelik çalışma rutininin neredeyse yüzde 90’ını obezite hastalarının oluşturduğunu ve yaklaşık 4 bin kişinin hayatına dokunduğunu belirten Doç. Dr. Recep Aktimur, “Günümüzde en çok yapılan ameliyatlardan biri haline gelen obezite cerrahisini yıllar içerisinde birçok negatif görüşün üstesinden gelerek kendi rüştünü ispat etmiştir. Hatta ameliyat uygunluk kriterlerinin genişlemesi ile günümüzde çok daha fazla insanın bilimsel olarak obezite cerrahisinden faydalanabilir, fazla kilolardan ve obeziteye bağlı kronik hastalıklarından kurtulabilir hale gelmiştir” dedi.

“Sosyal hayat iyileşiyor”

Tedavi sonrası süreçten de bahseden Doç. Dr. Aktimur, “Ameliyat ile tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi kronik hastalıkların çok büyük oranda tedavi edilebildiği ve kilo verme ile sağlanan psikolojik rahatlamanın da kişilerin sosyal ve aile hayatına çok ciddi faydalar getirmektedir” diye konuştu.