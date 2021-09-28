Nebiyan Yaylası’na beton bağlantı yolu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası’na bağlanan Ormancık Mahallesi yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

İlçelerdeki kırsal mahallelerin uzun yıllar süren yol özlemini sona erdiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki yatırımlarını sürdürüyor. Mahalle yollarına ilişkin genişletme ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez de yayla turizminin gözde ilçesi 19 Mayıs’taki Nebiyan-Ormancık Mahallesi grup yolu bağlantısını tamamladı.

Ormancık Mahallesi’ni Nebiyan Yaylası’na bağlayan ve genişletilen 650 metrelik yol, betonla kaplandı. Ayrıca Ormancık-Uluağaç Mahallelerini birbirine bağlayan 1750 metrelik yol da genişletilerek beton yol konforuna kavuşturdu. Genişletilerek betonla kaplanan grup yolu sayesinde konforlu ulaşıma kavuşan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Uzun yıllardır bozuk yol sebebiyle büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan mahalle sakinleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Ormancık’ta yaşayan Mehmet Durmuş, “Yollarımız perişandı. Kış aylarında araçlar çamurdan çıkamıyordu. Adeta bataklık gibiydi. Arabaların altı yere vuruyordu. Burası hafta sonları sabaha kadar kullanılıyor. İşlek bir yol. Nebiyan Yaylası’na, balık tesislerine gidenler bu yolu kullanıyor. Muhtarlarımız çok uğraştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun. Bizim için uğraştı. Şimdi ise yapıldı çok şükür. Memnun ve duacıyız” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Aydın Öztürk ve Adem Durmuş, “Yol yapılmadan önce iki araba yan yana zor geçiyordu. Yolumuz çok güzel oldu. Tozdan kurtulduk. Bir sıkıntımız yok. Yolun yapılmasında önce devletimize, hükümetimize, başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ormancık Mahallesi Muhtarı Hasan Deniz ise “Yıllarca üvey evlat gibi kalmıştı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu yolun yapılmasını Allah nasip etti. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yolumuz yapıldı. Burası gerçekten bizim kanayan yaramızdı. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.