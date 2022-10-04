Nebiyan kestanesinde çeşit analizi devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi tarafından, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan havzasında yetiştirilen "Nebiyan kestanesi" için 12 yıldır hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor.

Nebiyan bölgesinde bulunan OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Prof. Dr. Ümit Serdar ile birlikte Nebiyan kestanesinde erkenci çeşit olarak tescil edilen ’betizac’ çeşidini hasat etti. Gerçekleşen araştırmaların Nebiyan kestanesinin geleceği açısından çok önem arz ettiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Tarım zengini ilçemizin önemli bir tarım ürünü olan Nebiyan kestanemizde artık hasat zamanıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ile birlikte bölgemizde ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçmiş dönemde ciddi hastalıklar sonucu verimi düşen ve zamanla kuruyan kestane ağaçları, yapılan çalışmalarla artık daha dayanıklı bir hal almaya başladı. Hastalıklardan arınmış fidanları üreticilerimizle de buluşturarak bölgemizde, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ile birlikte Nebiyan kestanesi üretimini çoğaltmak istiyoruz" dedi.

4 kestane çeşidi tescil ettirildi

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar ise yaptığı açıklamada, "2010 yılında başlayan bir altyapı projesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kestane Araştırma İstasyonu kurulmuştur. Bu araştırma istasyonunda ülkemizin de gen merkezi olduğu Anadolu kestanesi çeşit ve genotipleriyle diğer kestane türleri, örnek olarak Çin kestanesi, Japon kestanesi ve farklı kestane türlerinin melezleri yani hibritleri denenmektedir. Kestane araştırma istasyonunun kurulma amacı hastalık ve zararlara dayanıklı verimli ve kaliteli kestane çeşitleri geliştirmek ve tescil ettirmektir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Nebiyan bölgemizde 4 kestane çeşidi tescil ettirilmiştir" diye konuştu.