Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali için, 19 Mayıs Belediyesi hazırlıklara başladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun öncülüğünde toplanan alanında uzman birçok STK temsilcisinden oluşan festival etkinlik ekibi 2. Nebiyan Doğa Festivali’nin tarihi, gerçekleştirilecek olan yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda görüştü. Toplantıya 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek de katıldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Nebiyan Doğa Festivali için festival etkinlik ekibimizle bir araya geldik. Biliyorsunuz ki iki yıldır korona virüs tedbirleri kapsamında festivalimizi gerçekleştiremedik. Bu yıl birbirinden farklı etkinliklerin bulunduğu festivalin zirvesi, Nebiyan Doğa Festivalimizi 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Topaloğlu, “Hem yarışmacı, hem katılımcı hem de izleyici olarak ilk festivalimizde beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu, bu da bizleri çok mutlu etti. Bu yıl katılımın daha yoğun olmasını bekliyoruz. Birbirinden farklı yirmiye yakın yarışma ve etkinliğin bulunduğu Nebiyan Doğa Festivali sizleri bekliyor” diye konuştu.