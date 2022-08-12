Nebiyan Doğa Festivali hazırlığı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

Eksiksiz bir festival için alanında uzman festival etkinlik yönetim ekibi ile sık sık toplantılar yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede bulunan tüm STK’lar, mahalle muhtarları, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Festival hakkında bilgi veren Osman Topaloğlu, “9-10-11 Eylül tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğimiz Nebiyan Doğa Festivali için sık sık bilgilendirme toplantıları yaprak festivalimize katılacak olan tüm vatandaşlarımızı sorunsuz bir şekilde ağırlamak ve eksikliklerimizi minimize etmek için istişarede bulunuyoruz” dedi.

Festivalde düzenlenecek olan yarışmalar, verilecek olan ödüller, etkinlik takvimi ve alanda gerçekleşecek olan düzenlemelere kadar birçok konuda bilgilendirme yapan Başkan Topaloğlu, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Nebiyan Doğa Festivali’ne ilk yılki gibi katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Birbirinden farklı yirmiye yakın yarışma ve etkinliğin bulunduğu Nebiyan Doğa Festivali herkesi bekliyor” diye konuştu.