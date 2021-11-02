banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

“Müzede 1 gün” projesi ile 25 bin öğrenciye eğitim hedefleniyor

“Müzede Bir Gün” projesi kapsamında bu yıl 25 bin öğrenciye müzede eğitim verilmesi hedefleniyor.

SAMSUN 02.11.2021, 17:22
“Müzede 1 gün” projesi ile 25 bin öğrenciye eğitim hedefleniyor

“Müzede Bir Gün” projesi kapsamında bu yıl 25 bin öğrenciye müzede eğitim verilmesi hedefleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ’Müzede Bir Gün’ projesi kapsamında görev alan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kent Müzesi’ne ait konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından verilen bilgilendirme toplantısına Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, projenin başladığı günden bugüne kadar 22 bin öğrenciye müzelerde eğitim verildiğini belirterek, “Sayıyı bu yıl 25 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Projeyi bu açıdan çok önemsiyoruz. İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Kurtuluş şehri. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemiz önemli projeler yapıyor. Samsunlu olmamıza rağmen çoğumuz şehrimizde neler olduğunu bilmiyoruz. Bu proje ile çocuklarımıza şehrimizin tarihini, kültürünü bizzat yerinde göstererek bu bilinçle hayata bakmalarını hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çocukların ve gençlerin yanında olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin ise şunları söyledi:

“Pandemi sonrasında çok yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız. Yaz aylarından bu yana ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ adında bir projeyi sürdürüyoruz. Hareketimizin amacı şu; Gençler kendilerini büyükşehir ile ifade etsinler. Yaşadıkları yerde büyükşehir üzerinden sorunlara cevap versinler. Şu ana kadar 8 bin gencimize ulaştık. Onlarla hem kamplar yaptık hem de Samsun’un tarihi ve kültürel yerlerinde gezdirdik. Gençlik hareketi projemizi müzede bir gün projemiz ile de birlikte yürütüyor. Ayrıca TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek. Hem çocuklarımıza hem gençlerimize yönelik dolu dolu etkinliklerimiz olacak. 23 Nisan’da Samsun’u çocuklarımıza teslim edeceğiz. TEKNOFEST gönüllüleri diye gençlerimiz ile proje yürüteceğiz. 19 Mayıs’ta bir gençlik festivalimiz olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımıza kapımızı da gönlümüzü de açtık. Onlar için yapacağımız her şeyi yapmayı planlıyoruz. Bunları yaparken tabi ki ana partnerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Bize verdikleri destek için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6