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Mutlu son

Ayak baş parmağında kemik çıkıntısı şikayeti ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı’ya tedavi olan kadın hasta, "Ayağımdaki eğrilik gitti, ağrılarım son buldu. Rahat yürüyorum, işime gidiyorum" dedi.

SAMSUN 25.01.2021, 15:59
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Mutlu son

Ayak baş parmağında kemik çıkıntısı şikayeti ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı’ya tedavi olan kadın hasta, "Ayağımdaki eğrilik gitti, ağrılarım son buldu. Rahat yürüyorum, işime gidiyorum" dedi.

Halluks valgus hastalığı yani ayak baş parmağında kemik çıkıntısı şikayeti, daha çok kadınlarda ortaya çıkıyor ve 30 yaştan sonra artan oranda görülüyor. Ayak baş parmağında oluşan bu çıkıntı kişide ayakta ağrı, yürümekte güçlük ve ayakkabı giyiminde zorluk gibi durumları ortaya çıkarıyor.

Samsun’da yaşayan 40 yaşındaki Alev Mutlu da bu sağlık sorunundan muzdarip olan bir kadın. Alev Mutlu, uzun süredir, ayak baş parmağındaki kemik çıkıntısı şikayetini çektiğini fakat çevresinden duyduğu kulaktan dolma bilgilerle korktuğunu, tedavisini hep ertelediğini, bu yüzdende hastalığın verdiği zorlukları yaşadığını dile getirdi.

Tedavisi için yaptığı araştırma sonucunda Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı ile tanıştığını dile getiren Mutlu, tedavi sürecinin öncesini ve sonrasını anlattı. Alev Mutlu, "Samsun’da yaşıyor ve çalışıyorum. Ayak baş parmağımda kemik çıkıntısı şikayetim vardı. Sanırım ailemden geliyor ve genetikti. Annemde, halam da hatta kuzenlerimin bazılarında da vardı bu durum. Uzun süredir bu şikayeti yaşıyordum, fakat o dönemlerde bende bir sorun teşkil etmiyordu. Sadece şekil olarak bir bozukluk meydana gelmişti. O dönemlerde yaptığım araştırmalarda tedavi yöntemleri olduğu aparat takılması gerektiği ifade ediliyordu. Bazı yerlerde ise ameliyatlarının zor olduğu söyleniyor bu da beni korkutuyordu. Çevremde de bu sağlık sorununu yaşayanlar vardı, sakın ameliyat olma daha kötü olursun gibi söylemler vardı. Bu anlamda tedavimi ötelemiştim. Fakat zaman içinde ayağımda şekil bozuklukları başladı. Parmaklarım birbirine üzerine geliyor, ister topuklu isterse düz ayakkabı giysem de zorluk çekiyordum. Uzun süre ayakta kalan biri olarak ağrılarım başlamıştı. Yürümekte zorluk çekiyordum. Bu anlamda tedavi için yaptığım araştırmalarda Doktor Alikemal Yazıcı’yı tavsiye ettiler. Kendisine muayene oldum. Tedavimi geciktirdiğimi söyledi. Daha erken gelseymişim aparat ya da farklı uygulamalarda olabiliyormuş. Fakat benim ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat öncesi ve sonrasını detaylı bir şekilde anlattı. Önceden duyduğum ve korktuğum gibi olmadığını bana söyledi. Kendisi başarılı bir şekilde operasyonumu gerçekleştirdi. Korkutulduğu gibi zor bir operasyon değil. ‘Ağrıların geçmez, ayakkabı bile giyemez, ayakta duramazsın, işine dönemezsin’ diyorlardı. Çok şükür böyle bir sıkıntımız olmadı. Ayağımdaki eğrilik gitti, ağrılarım son buldu. Rahat yürüyorum, işime gidiyorum" diye konuştu.
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