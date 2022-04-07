Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’ne yeni çehre

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba Belediyesi’nin desteğiyle yeni çehreye kavuşacak ve daha yaşanabilir hale getirilecek.

OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüs alanını daha yaşanabilir bir hale getirebilmek adına Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindekiler ile Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tan, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Gazetecilik Bölümü Öğr. Gör. Onur Şen ve Fakülte Sekreterleri incelemelerde bulundu.

“Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsüne oldukça önem verdiklerinin altını çizen Başkan Doğan, ”Kampüs alanında bulunan eksikliklerin farkındayız. Kampüsü yaşanabilir bir hale getirmek ve öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bugün burada fakültelerimizin akademisyenleri ile birlikte yapılabilecekleri detaylıca ele aldık. İlk etapta çevre düzenlemesi ve öğrencilerimizin vakit geçirebileceği alanlar yaratmayı planladık. Bu planlarımızı önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Belediyemiz ile yaptığımız işbirliğine önem veriyoruz”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da kampüs alanındaki değişime önem verdiğini ifade eden Dekan Serbestoğlu, “Belediyemiz ile iş birliğimiz bizim için önemli. Rektörlüğümüz de kampüs alanının yaşanabilir hale gelmesini her alanda ifade etmekte. Bu kapsamda hem bizlerin hem de belediyemizin üstlenmesi gereken ödevler var. Yapılan işbirliğinin yanı sıra kısa ve uzun vadede uygulamaya alınacak projeler için Başkan Halit Doğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Alan incelemesi yapılacak olan çalışmaların karşılıklı olarak mutabakata varılması ile sona erdi.