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Murzioğlu’dan 2020 değerlendirmesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılında pandemiye rağmen hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

SAMSUN 01.02.2021, 13:25
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Murzioğlu’dan 2020 değerlendirmesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılında pandemiye rağmen hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılı içinde yaptıkları çalışmaları rakamlarla değerlendirdi. Açıklamasında, çok zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, “2020 yılı maalesef korona virüsün yön verdiği bir yıl oldu. Tüm planlamalarımız bir anda yön değiştirmek zorunda kaldı. Aşılanma sürecinin başlamasıyla birlikte yeni yıldan umutlarımız çok daha fazla. Bu bizlere bir kez daha beklenmeyen durumlar karşısında esnek olmamız ve anlık pratik çözümler üretmemiz gerektiğini gösterdi ki alt yapı ve zihniyet olarak buna uygun olduğumuzu bu süreçte görmüş olduk. Öncelikle hizmet veren bir kuruluş olarak, hizmet ortamımızda üst düzey önlemler aldık ve çalışma planlaması oluşturduk. Çok şükür ki bu zamana kadar herhangi bir bulaş sorunu yaşamadan geldik. Aldığımız önlemler ve planlamalar çerçevesinde bölgemizde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk kuruluş olduk. Online iletişim alt yapısı oluşturduk. 7x24 online iletişim alt yapısıyla bin 550 üyemizin sorusunu anlık yanıtladık” dedi.

Samsun TSO, Türkiye’de iki odadan biri

Hafta sonu yasağından muaf olan firmalar için izin işlemlerini Valilikçe yapılan görevlendirmeyle oda olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Murzioğlu, “Sosyal mesafeyi korumak, bulaş riskine maruz kalmamak için Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce kendi yazılımımızı geliştirdik. Türkiye’de bu işi yapan iki Odadan birisiyiz. Sistemi devreye aldığımız 28 Aralık 2020 tarihinden bu yana bin 169 firma, 25 bin 496 tekil çalışan için 93 bin 985 adet izin belgesini online ortamda oluşturduk. 2020 yılında 7x24 E-belge sistemi üzerinden 829 adet e-faaliyet belgesi ürettik. 2020 yılında bin 92 şirket kuruluş işlemi, 7 bin 784 tescil işlemi gerçekleştirdik. 164 sanayicimize yerli malı belgesi, 218 sanayicimize kapasite raporu düzenledik. Üç bin 114 kişiye sayısal takograf kartı, 242 adet iş makinesi tescil belgesi, 788 adet tır karnesi verdik” diye konuştu.

50 firmaya profesyonel ihracat eğitimi

İhracatın artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “İhracata yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine 7x24 destek verdik. 2020 yılında 34 bin 771 adet dolaşım ve menşe belgesini elektronik ortamda onayladık. 50 firmamıza profesyonel ihracat danışmanlığı verdik. Üç tane B2B organizasyonu gerçekleştirdik, 34 firmamızla eşleştirdik. 10 firmamıza inovasyon analizi yaptık. 13 firmaya dış ticaret istihbaratı sağladık, 70 binden fazla potansiyel ithalatçı firma bilgisi paylaştık. Fiziki buluşmaları erteledik ama üyelerimizi bilgilendirme çalışmalarına ara vermedik. 2020 yılında Samsun ve Türkiye ekonomisinin analiz edildiği 50 tane yayın ürettik. Üyelerimize yönelik 25 eğitim, webinar düzenledik. 13 adet sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdik. Bunun yanında ulusal ve uluslararası fonlardan hibe aldık. Avrupa İşletmeler Ağı COSME’den 171 bin 406 euro, Horizon’dan 43 bin 855 euro, AB Bilgi Merkezi’nden 40 bin euro, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İş Birliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nden 144 bin euro ve Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi için de 3 milyon 36 bin TL hibe desteği alarak, şehrimizin kalkınmasına katkı sağladık. Üyelerimize bu zor zamanda destek olabilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ne katkı verdik. Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de bunun bize getirdiklerine uyum sağlayarak faaliyetlerimize çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılını bu bağlamda başarıyla tamamlamamıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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