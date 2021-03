Murzioğlu: “Üyelerimizin yanındayız”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ve meclis üyeleri, oda üyesi iş yerlerini birebir ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinliyorlar.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri, odaya kayıtlı üye iş yerlerini ayrı ayrı ziyaret ediyorlar. Her gün gruplar halinde yapılan ziyaretlerin sonunda, üyelerin talepleri ve sıkıntıları rapor halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara iletilecek. Öte yandan, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ve oda personelleri de gidilen ziyaretlerde, korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde iş yerlerinin herhangi bir cezai muayedeye maruz kalmamaları için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veriliyor.

“Üyelerimizin yanındayız”

Çok bir zor dönemden geçildiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Dünyayı etkisi altına alan ve halen önü kesilemeyen bir virüs ile savaşıyoruz. Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil, karşımızdaki virüsün mutasyona uğrayarak değişiklik göstermesi de oldukça ürkütücü. Oda olarak bu süreçte üzerimize düşen her ne varsa fazlasıyla yapmaya çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Üyelerimizin yanında olduğumuzu, yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmaları takip ettiğimizi bilmelerini isterim. Bu dönemde bizlere gerek telefon ile ulaşan, gerekse ziyaretimize gelerek taleplerini, çözüm önerilerini sunan üyelerimizden gelen her türlü durumu mesai mevhumu gözetmeksizin TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara ilettik” dedi.

“Birbirimize omuz verme zamanı”

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen bir takım kısıtlamaların halen devam ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, “Elbette toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için getirilen bu kısıtlamaları destekliyoruz. Ama getirilen kısıtlamaların ticari ortamı ve en çok da yerel işletmeleri olumsuz ölçüde etkilediği hepimizin malumu. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtlama getirdi. Bu dönemde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hepimizin malumu yerel işletmelere sahip çıkılması amacıyla, ’Samsun da var, Samsun için al. Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık’ kampanyası başlattık. Şimdi de, yönetimimizle, meclis üyelerimizle, Odamız Genel Sekreteri ve personeliyle sahadayız. Meclis üyelerimiz, kendi meslek guruplarıyla birebir görüşüp, taleplerini alıyorlar. Ziyaretlerimizde ayrıca, korona virüs kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirler hakkında da personelimiz tarafından bilgi veriliyor. Üyelerimizin sıkıntılarını, beklentilerini rapor halinde ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makine; artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız” diye konuştu.