Murzioğlu: "Gelin bir tuğla da siz bağışlayın"

Deprem bölgesi için 1 milyar lira katkıda bulunarak konut seferberliği başlattıklarını duyuran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ardından Samsun’daki oda ve borsa başkanları, Samsun TSO ev sahipliğinde kampanyaya destek olmak için bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için, ‘El verin ev yapalım. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım’ sloganıyla konut seferberliği başlattıklarını duyurması, Samsun’daki oda ve borsa başkanlarını da harekete geçirdi. Samsun’daki oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ev sahipliğinde bir araya gelerek, kampanya için istişarede bulundu.

Murzioğlu: “Elimizden gelen desteği vereceğiz”

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 binden fazla canımızı maalesef kaybettik. Depremi haber aldığımız ilk andan itibaren, bizi biz yapan en kıymetli duyguya sığındık, dayanışma adına elimizden ne geliyorsa ortaya koyduk. Çatı kuruluşumuz TOBB nezdinde ve koordinatörlüğünde, Samsun’daki oda ve borsalarımız da başta olmak üzere Türkiye genelindeki 365 oda ve borsamız ilk günden bölgeye yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Son olarak da TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için konut seferberliği başlattıklarını duyurdu. Biz de Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun çağrısına destek olabilmek amacıyla oda ve borsa başkanlarımızda, neler yapabilirizi konuşmak için bir araya geldik. İnşallah tüm başkanlarımızla birlikte kampanyaya elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi.

"Gelin bir tuğla da siz bağışlayın"

Yaptığı açıklamada, tüm iş dünyasını ve hayırsever vatandaşları da, konut seferberliğine davet eden Murzioğlu, “Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Siz de gelin, ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Dayanışmanın gücüyle inşallah yaraları hep birlikte saracağız. Kampanyanın detayları yakın zamanda net şekilde açıklanacak. Sizden ricam kampanaya katkı vermeniz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin” diye konuştu.