Murat Yiğit Samsun’a veda etti

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Yiğit, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve personellerle vedalaştı.

1 Eylül 2021’de Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Murat Yiğit, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının ardından bugün Samsun’a veda etti. Vali Zülkif Dağlı ve müdürlük personeli ile vedalaşan Murat Yiğit, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri Samsun’da 1 Eylül 2021 tarihinde göreve başladığını ifade eden Murat Yiğit, “Büyük bir onurla yürüttüğüm Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayacağım için bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım süre boyunca, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Samsun’umuzun eğitim öğretim faaliyetlerinin her alanında birçok çalışma ve proje yürüttük. Çocuklarımız için en doğru ve en güzel işleri yaparak, onları geleceğe daha donanımlı olarak hazırlamaya çaba gösterdik. Beni bu göreve layık gören bakanımıza, bizlere her daim eğitim liderliği yapan valimize, bizlere her zaman destek olan milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, iş birliği içerisinde çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarına, basın mensuplarımıza, STK temsilcilerimize, tüm eğitim camiasına ve bütün Samsunlu hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Sağlıklı ve huzurlu günler temennisiyle, Allah’a ısmarladık” dedi.

Murat Yiğit, Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam edecek.