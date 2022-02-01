Müdür Sağlam’dan çiftçilere ’tarım sigortası’ uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçilere ürettikleri tarım ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Sağlam, “Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle, bitkisel ve hayvansal üretimlerimiz; don, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını ve kuraklık gibi meteorolojik olaylardan olumsuz etkilenmektedir. İlimiz içinde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri de risk altındadır. Bu nedenle çiftçilerin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları adına tarım sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı ‘Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet Yardımları’ndan istifade edemeyecektir” dedi.

Samsun’da tarım sigortası poliçe sayısının her geçen sene artarak 2021 yılında 53 bin 708’e ulaştığını belirten Müdür Sağlam, “2021 yılı toplam pirim tutarı 51 milyon 610 bin 255 TL olup, bunun 27 milyon 894 bin 968 TL’si devletin ödediği prim desteğidir. Ayrıca ilimiz genelinde zarar gören çiftçilerimize de toplam 15 milyon 145 bin 896 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. Tarım sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerimiz ise ürünler bazında; fındık için 28 Şubat, ayçiçeği için 10 Haziran, mısır için 10 Haziran, çeltik için 30 Haziran, şekerpancarı için 31 Mayıs, kenevir için 1 Haziran, tütün için 30 Haziran, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası için ise 14 Şubat olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimizin son güne kadar beklemeden ürünlerini sigorta yaptırmalarının lehlerine olacağını hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Sağlam ayrıca besilik erkek sığır ve anaç koyun keçi desteklemeleri için son başvuru tarihinin 7 Şubat olduğunu hatırlattı.