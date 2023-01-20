Müdür Sağlam: "2022’de su ürünleri üretim miktarı 64 bin 675 ton oldu"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da 2022 yılının su ürünler açısından bereketli geçtiğini belirterek, "2022 yılı itibarıyla deniz ve iç sularımızda avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretim miktarı 64 bin 675 ton olup, yine aynı alanda yetiştiricilik yoluyla elde edilen deniz ve iç su ürünleri miktarı ise 10 bin 778 ton olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Samsun’da 2022 yılında balıkçılık açısında avlanma ve üretim konusunda bilgilendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam önemli açıklamalarda bulundu. Müdür İbrahim Sağlam, “Samsun, konumu ve Karadeniz’e kıyısı dolayısıyla bir yandan liman kenti olarak ticari bir değer taşırken, aynı zamanda da sadece denizi değil, akarsuları, gölleri ve suni tesisleri ile Su Ürünleri potansiyeli bakımından her geçen gün iç ve dış pazarlarda daha fazla pay ve söz sahibi olan bir tarım kentidir. 2022 yılı itibarıyla deniz ve iç sularımızda avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretim miktarı 64 bin 675 ton olup, yine aynı alanda yetiştiricilik yoluyla elde edilen deniz ve iç su ürünleri miktarı ise 10 bin 778 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam üretiminin önemli bir kısmına denk gelen bu rakamlar, bizim için hala artırılabilir ve yeni hedefler konulabilir olsa da reelde hiç de azımsanacak düzeyde değildir" diye konuştu.

Yapılan destekler

Üreticilere yapılan destekler hakkında bilgi veren Müdür Sağlam, "Bilindiği üzere; üretim miktarı artarken, tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi desteklemeler de önemli ölçüde artmıştır. Geçtiğimiz yıl bu alanda Geleneksel Kıyı Balıkçılığı desteklemeleri çerçevesinde 374 adet deniz ve iç su teknesine 476 bin 450 TL ödeme yapılmıştır. Yine 2022 yılı Su Ürünleri Yetiştiricilik desteklemeleri çerçevesinde de 20 üreticimizin toplamda 6 milyon 128 bin 628 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2022 yılında tıpkı desteklemeler gibi denetimler de aralıksız sürmüştür. Bu çerçevede Avcılık düzenlemeleri ve avcılığın kontrolü amacıyla yapılan muhtelif denetimlerde toplamda 2 bin 747 denetim sırasında kesilen 86 adet ceza sonucu 384 bin 700 TL para cezası tahsil edilmiştir" şeklinde konuştu.

"25 balıkçıya bin adet pinter ağı ile 80 adet fanyalı uzatma ağı dağıtıldı"

Müdür Sağlam balıklandırma çalışmaları ile ilgili, "Aynı yıl balıklandırma faaliyetleri içerisinde toplamda 2 milyon 524 bin adet pullu sazan sulara bırakılarak 13 adet gölet balıklandırılmıştır. Ayrıca iç sularımızı tehdit eden istilacı tür ile mücadele çerçevesinde, il müdürlüğümüz su ürünleri şube müdürlüğü, Türkiye’de ilk defa bir proje geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. DOKAP tarafından desteklenen bu proje ile toplam 25 balıkçıya bin adet pinter ağı ile 80 adet fanyalı uzatma ağı dağıtılmıştır" ifadelerini kullandı.