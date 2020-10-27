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Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde
SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MOTOSİKLETLİ VE BİSİKLETLİ POLİS TİMLER BÜRO AMİRLİĞİ YENİ YERİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.
SAMSUN 27.10.2020, 15:36
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yapılan yer değişikliği ile amirliğin daha ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortama kavuşması amaçlandı.
Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal yeni yerin ilk ziyaretçilerinden oldu. Personeli yeni yerinde denetleyerek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Görevlerinde başarılar diledi.
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