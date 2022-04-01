Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu’nun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte düzenlediği ‘Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi-Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri’ konulu panel ve sergi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Panele konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilüfer Erdem (Yunanistan’ın Megali İdea Hayali), Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çağla Tağbat (Milli Mücadele Döneminde Anadolu Rumları Ve Siyasi Faaliyetleri), Marmara Üniversitesi’nden Dr. Neval Konuk Halaçoğlu (Yunanistan’da Osmanlı Kurumsal Yapılarının Kimliğini Gizleme Travması ve Politikası) katıldı. Paneli Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mücize Ünlü yönetti.

Ayrıca düzenlenen sergide Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından, Osmanlı topraklarında milliyetçi isyanların artmasında birçok milletin Osmanlı devletine karşı isyana girişmesi, 43 belge ile anlatıldı.

Federasyon başkanı Salih Meriç konuşmasında, “Yunanistan Kültür Bakanlığı 2022 yılında onların tabiri ile ‘Küçük Asya Felaketi’ olarak adlandırılan ’Türk Kurtuluş Savaşı’nın işlenmesi için 70 projeye 1 milyon 800 bin euro+KDV (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) kaynak ayırdı. Bu çalışmalarda çocuk, gençlik, akademik çalışmalar, sanatsal faaliyetler gibi pek çok çalışma yapılacak” dedi.

Yunanistan’ın bu çalışmalara ayırdığı bütçenin hatırı sayılır olduğunu belirten Meriç, Yunanistan’daki STK’ların çok başarılı işler ortaya koyduğunu, Yunan tezlerini dünyaya kabul ettirme noktasındaki ilerleyişini kesmek için Türk STK’larının da Avrupa başkentleri başta olmak üzere akademik ve sanatsal çalışmaları arttırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca sözde Pontus iddialarına daha etkili cevap verebilmek için Milli Mücadele’nin başlangıç kenti olan Samsun’daki Samsun ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden birinde enstitünün kurulmasının elzem olduğunu kaydeden Meriç, kurulacak bu enstitü ile Yunanca bilen uzman akademisyenlerin istihdam edilmesi, çıkan yayınların takibi ve birçok dilde yeni yayınların çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mübadelenin 100. yılı kapsamında 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun’da ‘100. Yılında mübadele ve Türk Yunan ilişkileri’ kongresinin düzenleneceğini anlatan Meriç, kongrenin Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacağını sözlerine ekledi.