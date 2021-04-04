Mobil dezenfeksiyon ekibi köşe bucak virüsle mücadele ediyor

19) ile mücadele ediyor.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde İlkadım Belediyesi sağlık işleri birimlerince yürütülen ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, periyodik aralıklarla ilçe genelinde devam ediyor. Her türlü araç ve teçhizat donanıma sahip dezenfekte timleri, son günlerde Kovid-19 bağlı nüfusa oranla binde 678,72 vaka sayısı ile haftalık 9 bin, günde ise günde 300 vakanın görüldüğü kentte, dezenfeksiyon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sırt pompalı ve pulverizatör donanımlı 15 mobil dezenfeksiyon ekibi sokağa çıkma yasağında köşe bucak tüm alanları dezenfekte etti.

Korona virüs Türkiye’yi ve Samsun’u terk edene kadar sağlık işleri ilaçlama timlerinin şehrin dört bir yanını dezenfekte edip ilaçlayacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, salgının baş gösterdiği ilk günden bu zamana kadar ilkadım’da özverili ve etkin bir şekilde mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

“Dezenfeksiyon çalışmamalarına yoğunlaştık”

Vaka sayıları çok fazla olduğu için az da olsa bazı gecikmeler yaşanabildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hastalığın bulaşma hızı çok hızlı olduğu için zaman zaman yetişmekte zorlandığımız anlar da olabiliyor. Zor bir süreçten geçmekteyiz. Ama şuan da ilaçlama ve dezenfeksiyon konusuna yoğunlaşmış durumdayız. Aynı zamanda pozitif vaka olan adresler belediye ekiplerimizce ücretsiz olarak ilaçlanmaktadır. Belediyemize bildirilen vaka adresleri istisnasız tamamı aynı özen, ilgi ve alaka gösterilerek yapılmaktadır. Ekiplerimiz verilen her adresi öncelikle; vatandaşımıza telefon ile geldiklerinin haberini veriyorlar. Sonrasında bina kaç katlı ise en üst katından en alt katına kadar, asansörler dahil olmak üzere tüm binayı dezenfekte ediyorlar. Bunun yanı sıra vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan noktalar, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, cadde ve sokak gibi yerlerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor” dedi.