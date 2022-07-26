MMO Başkanı Gürkan: "Pandemide 5 mühendis üyemiz görevi başında hayatını kaybetti"

Makine Mühendisleri Odası(MMO) Başkanı Kadir Gürkan, "Pandemi sürecinde gerek tedarik zincirinin aksamaması gerekse mühendislik hizmetlerinin devam edebilmesi için, 5 makine mühendisi üyemiz görevleri başında hayatlarını kaybetti” dedi.

MMO Samsun Şubesi Başkanı Kadir Gürkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Kadir Gürkan ve beraberindekiler daha sonra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. MMO Başkanı Kadir Gürkan, geçen günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştirdikten sonra oluşan 16’ncı Dönem Şube Yönetim Kurulu’nun ’Çalışma Programı’ kapsamında sürdürülen faaliyetler hakkında Vali Zülkif Dağlı’yı bilgilendirdiklerini söyledi.

MMO’da 3 bin 300 üye

MMO Samsun Şubesi’nin Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat temsilciliklerinden oluştuğunu ifade eden Kadir Gürkan, "322’si makine-endüstri ve uçak mühendisliğinde okumakta olan öğrenci üye olmak üzere toplam 3 bin 300 üyeye sahibiz. 22’si makine mühendisi olmak üzere toplam 26 çalışanımız ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

MMO Başkanı Gürkan ayrıca, ”Pandemi sürecinde gerek tedarik zincirinin aksamaması gerekse mühendislik hizmetlerinin devam edebilmesi için, 5 makine mühendisi üyemiz görevleri başında hayatlarını kaybetti. Kendilerini de rahmetle ve şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, ziyaretlerinden dolayı MMO üyelerine teşekkür ederek yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarı diledi.