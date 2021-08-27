banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!

Miniklerin Zafer Bayramı coşkusu

Atakum Belediyesi’nin kente kazandırdığı AtaÇocuk Anaokulları’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

SAMSUN 27.08.2021, 16:30
Miniklerin Zafer Bayramı coşkusu

Atakum Belediyesi’nin kente kazandırdığı AtaÇocuk Anaokulları’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği ve Cumhuriyet ile Mevlana Mahallelerindeki şubeleriyle Atakumlu miniklere eğitim veren AtaÇocuk Anaokulları’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Miniklerin bayram coşkusuna Atakum Belediye Başkan Vekili Fikret Can Demir, veliler, öğretmenler de ortak oldu. Günler öncesinden koreografi hazırlayan Ataçocuklu minikler kostümleriyle de büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Atakum Belediye Başkan Vekili Fikret Can Demir, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek durumundayız. Bizler de fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirebilmek için kıymetli müdürümüz, koordinatörümüz Selin Yaralı’nın önderliğinde güzel kreşlerimizi açıyoruz. Bu kreşlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz de vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller olarak yetişiyorlar. Emeği geçen bütün eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık