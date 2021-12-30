Miniklerin yeni yıl coşkusu

Mevlana ve Atakent’te şubeleri bulunan Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi’nin 2021’e veda balosunda renkli görüntüler yaşandı. Minik öğrenciler yeni yılı şarkılar söyleyip dans ederek kutladı.

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi’nin Mevlana ve Atakent şubeleri tarafından Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde "2021’e Veda 2022’ye Merhaba Balosu" düzenlendi. Baloya öğretmenleri ile birlikte gelen öğrenciler kendileri için ayrılan masalarda yerlerini aldılar. Programda sahneye ilk olarak kreşin Atakent Şubesi’nden Dünya sınıfı çıktı. "Bu ne dünya kardeşim”, “Ah kalbim”, “Arkadaş’’ şarkıları ve Hababam Sınıfı müziği eşliğinde gösteri sunan minikler büyük beğeni topladı. Yeni yıl için özenle hazırlanan öğrenciler kutlama için parti şapkalarını ve maskelerini taktı.

Yeni yılın sevgi sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisinin ardından 10’dan geriye sayılarak temsili olarak alkışlarla "Hoş geldin 2022" denildi ve yeni yıl pastası kesildi. Çocuklar için özel bir yeri olan palyaço gösterisi ile eğlenceli dakikalar yaşandı. Öğretmenleri ile beraber bol bol şarkı söyleyip dans eden minikler doyasıya yeni yılın gelişini kutladı.