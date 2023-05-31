Miniklerin mezuniyet sevinci

Kavak Akşemseddin İmam Hatip Lisesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda eğitim öğretim yılını tamamlayan 4-6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı. Akşemseddin İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine Kavak Kaymakamı Faruk Atar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Kavak Müftüsü Yakup Belen ve öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı. Çocukların sergiledikleri çeşitli gösterilerle son bulan programda ayrıca dereceye giren öğrencilere Kaymakam Faruk Atar ve Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz tarafından çeşitli hediye ve ödüller verildi.

Mezuniyet töreni öğrencilerin veli ve öğretmenleriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.