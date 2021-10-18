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Miniklerin kandil heyecanı

Canik Belediyesi’ne bağlı Hanım Konakları’ndaki kreşlerde eğitim gören çocuklar düzenlenen programla Mevlid Kandili heyecanını yaşadı.

SAMSUN 18.10.2021, 10:22
Miniklerin kandil heyecanı

Canik Belediyesi’ne bağlı Hanım Konakları’ndaki kreşlerde eğitim gören çocuklar düzenlenen programla Mevlid Kandili heyecanını yaşadı.

Canik Belediyesi’ne bağlı Hanım Konakları bünyesinde faaliyet gösteren Sıbyan Kreşlerinde öğrencilere yönelik Mevlid Kandili etkinliği düzenlendi. Sıbyan Kreşlerinde eğitim gören 4-6 yaş grubundaki çocuklar, düzenlenen Mevlid Kandili programında Hazreti Peygamber’in dünyayı teşrifini okudukları ilahiler ve dualarla kutladı. Birbirinden güzel ilahileri seslendirirken heyecan ve sevinç içinde oldukları gözlenen çocuklara öğretmenleri tarafından program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Canik Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan Hanım Konakları’ndan programla ilgili gelen açıklamada “Çocuklar bu yaşlarda oyun oynamayı, eğlenmeyi çok sever. Onlara vereceğimiz eğitimi de eğlence ve oyunlarla sevdirerek vermeliyiz. Çocuklara sevgi ile her şeyi kolaylıkla öğretebiliriz” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Hanım Konakları bünyesinde eğitim veren bu kreşlerde 4-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimi ile birlikte manevi değerler eğitiminin de oyun ve eğlence yoluyla verildiği belirtildi. Bu yaş grubu çocukların algılarının çok açık olduğunu ifade eden kurum yetkilileri çocukların bu yaşta alacakları eğitimin tüm hayatları adına güçlü bir temel oluşturacağına vurgu yaptı.

Çocukların Hazreti Peygamber’i tanıyıp sevmeleri ve hayatları boyunca örnek almaları amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten yetkililer, bu program vesilesiyle tüm Müslümanların Mevlid Kandili’ni kutladıklarını ifade etti.

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