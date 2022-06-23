Miniklerden yılsonu gösterisi

Samsun Atakum’da AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde öğrenim gören miniklere yılsonu gösterisi ve diploma töreni düzenlendi. Dans eden ve şarkılar söyleyen minikler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde hizmete giren ve yeni eklenen şubeleriyle giderek büyüyen AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sene boyunca aldıkları eğitimleri yılsonu gösterisi ile taçlandırdı. Miniklerin birbirinden özel koreografilerle hazırladıkları dans gösterileri büyük ilgi görürken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde söyledikleri şarkılar da büyük alkış topladı.

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin sahne aldığı etkinlikte miniklerin özel koreografili danslarının yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nden horon ve Ege Bölgesi’nden zeybek dans gösterileri sergilendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı slayt eşliğinde şarkılar söyleyen minikler, velilerden ve katılımcılardan büyük alkış aldı. Duygusal anların yaşandığı tören, 6 yaş grubu öğrencilerin diploma töreni ile devam etti. Kreşin minik öğrencileri diplomalarını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Av. Gülay Deveci’den aldı. Minikler diploma töreni sonrası İzmir Marşı eşliğinde kep attı.

“Eğer bunu yaparsak, Türkiye’ye örnek olabiliriz”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, komşuluk kültürünün önemine vurgu yaparak, “Atakum sizinle, sizin çocuklarınızla, ailelerimizle güzel. Ben Atakum’da komşuluk kurmaya çalışıyorum. Hanı hamamı, parası olan herkes yapıyor ama ben gönüllere girmeye ve komşuluk hukukunu oluşturmaya çalışıyorum. Herkes birbirinin hatırını sorsun, çocuklarını sevsin istiyorum. Bu hasletler bizim kültürümüzde vardı ama ne yazık ki geride bıraktık. Yeniden o kültüre, bizim eski hasletlerimize, geleneğimize ve gönlümüzde vicdanımızda var olan değerlerimize kavuşulması için gayret gösteriyorum. Ne olur siz de gayret gösterin. Burada geniş bir aileyiz. Birimizin çocuğu hepimizin çocuğu. Çocuklar bizim ve kadınlar da bizim kardeşlerimiz. Sarılalım, dertlerine sıkıntılarına ortak olalım ve çözmeye çalışalım. Bu bizim hem kültürümüzde hem inancımızda var. Eğer bunu yaparsak, Türkiye’ye örnek olabiliriz. Örnek alınabilecek pek çok çalışmalarınız var. O nedenle kendinizle övünebilirsiniz’’ diye konuştu.