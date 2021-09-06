Minikler okul kitaplarını Vali Dağlı’nın elinden aldı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Atakum Hüseyin Avni Asal İlkokulu’nu ziyaret ederek, miniklerin heyecanına ortak oldu ve ders kitaplarını dağıttı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı başladı. Samsun Valisi Doç .Dr. Zülkif Dağlı ,yeniden yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim-öğretim yılının önceki yıllardan daha verimli geçirilmesi temennisiyle, öğrenciler başta olmak üzere öğretmenlere, eğitim camiasına, velilere, hayırlı olsun dileklerini iletti. Akabinde Vali Dağlı, Hüseyin Avni Asal İlkokulu bahçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı standını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte ziyaret etti. Aşısını yaptıran velilere göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür eden Vali Dağlı, Samsun’da yüz yüze eğitime bir daha ara verilmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını ancak bu konuda başta veliler olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, "Herkesin korona virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılarını bir an önce tamamlamaları ve maske, mesafe, temizlik tedbirlerine de titizlikle uymaya devam etmeleri gerekiyor" dedi.

Hüseyin Avni Asal İlkokulu ziyareti sırasında okulun 4 A sınıfı öğrencileri ise eğitim-öğretimin uzaktan sürdürüldüğü süreçte 35 arkadaşlarıyla birbirlerinden bağımsız olarak kaleme aldıkları ve daha sonra bir araya getirerek basımını yaptırdıkları eserlerden oluşan ’Küçük Kalemlerden Büyük Hikayeler’ isimli hikaye kitabını Vali Dağlı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hediye ettiler.