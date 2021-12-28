Minikler kışlık sebzelerini dikti

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi öğrencileri kışlık sebzeleri toprakla buluşturdu.

AtaÇocuk Kreşi Mevlana ve Atakent Şubesi öğrencileri, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ve Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ile birlikte kreşlerinin bahçelerinde oluşturulan özel dikim alanlarında kışlık sebzelerinin dikimlerini gerçekleştirdi. Minikler, atalık tohumdan yetiştirecekleri roka, marul, dereotu, maydanoz, pazı ve soğan gibi kışlık sebzeleri toprakla buluşturdu.

“Eğitimi önceliyoruz”

Çocuklarla birlikte sebze fidelerini diken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “AtaÇocuk Kreşleri hem Samsun’a hem de Türkiye’ye örnek olmaya çalışıyor. Çocukları hem toprakla buluşturuyoruz hem de bitkiler nasıl yetiştiriliyor, nasıl dikiliyor onu öğretmeye çalışıyoruz. Kendi bahçelerini kendileri yapıyorlar. Kendi yiyeceklerini kendileri üretecekler. Kendi geleceklerini kendileri tayin ediyorlar. Biz kreşlerimizde eğitimi önceliyoruz. Örnek, çıtası yüksek bir eğitim politikası izliyoruz. Diğer okul öncesi eğitim kurumları bizim eğitim politikamızı izliyorlar, kendileri de ona göre çıtalarını yükseltiyorlar. Çocuklar geleceğimiz, ben de çocukları seviyorum. Onun için onlara ve onların geleceğine ilişkin Atakum Belediyesi’nin kaynaklarını kullanmaya devam edeceğiz. Her mahallede bir kreş açacağız, hepsinin eğitimi diğerinden daha iyi ve daha güçlü olacak. Türkiye, Atakum’u izlemeye devam edecek” dedi.