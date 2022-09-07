Samsun’da farklı etkinliklerle ağız ve diş sağlığı eğitimi alan minikler hem eğlendi hem öğrendi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen, "7 gün 7 etkinlik" sloganı adı altında Halk Sağlığı Haftası’nın 4. gün etkinleri gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte ağız ve diş sağlığı üzerine eğitimler verildi. Şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde düzenlenen eğitim ve eğlence programında çocukların en iyi şekilde diş sağlığını öğrenmeleri için, ağız şeklinde büyük maketler ile temizliğin ve diş bakımının önemi anlatıldı. Programda ayrıca oyun hamurları, tablo oluşturma ve resim çalışmaları ile çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.