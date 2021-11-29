Minik öğrenciler hayran bıraktı

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen minik öğrenciler Canik Belediye Başkanı Sandıkçı’nın da katıldığı programda verdikleri dinletiyle kendilerine hayran bıraktı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Belediye’nin bünyesinde olan Zambak Sıbyan Okulu’nda Kur’an-ı Kerim eğitimi alan minik öğrenciler için düzenlenen “Kur’an Günü” programına katıldı. Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi’nin de katılımıyla gerçekleşen “Kur’an Günü” programında minik öğrenciler ziyaretçiler için Kur’an-ı Kerim okudu. Minik öğrencilerden Kur’an-ı Kerim dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, onları tebrik etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Sandıkçı, “Bu yavrularımız gerçekten çok başarılı. Bu yaşta Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek gerçekten çok büyük bir başarı. Onları ve ailelerini yürekten kutluyorum. Öğretmenlerimize de göstermiş olduğu titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sıbyan Mektepleri’nde 4-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimle birlikte manevi değerler eğitiminin de verildiğini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onları yetiştirmekte özenli davranmamız gerekmektedir. Onlara bizi biz yapan değerlerin öğretilmesi, gelecekte karakterlerinin şekillenmesinde çok önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.