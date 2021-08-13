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Minik çocuklardan Vali Dağlı’ya Kur’an-ı Kerim tilaveti

İlkadım ilçesinde bulunan Bahçelievler Camii’ndeki 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "4-6 Yaş Kur’an kursları çocuklarda sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlıdır" dedi.

SAMSUN 13.08.2021, 12:30
Minik çocuklardan Vali Dağlı’ya Kur’an-ı Kerim tilaveti

İlkadım ilçesinde bulunan Bahçelievler Camii’ndeki 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "4-6 Yaş Kur’an kursları çocuklarda sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlıdır" dedi.

Vali Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte çocuklardan ilahi, dua ile Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi. Kursun eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Dağlı, 4-6 yaş Kur’an kurslarının, çocukların sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlı olduğunu belirterek, kursların Allah’ı sevgi temelinde tanıyabilmelerine, Hazreti Peygamber’i (S.A.V) tanıyarak rol model almalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.
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