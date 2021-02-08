Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tosköy Kavşağı Üst Geçit’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Karataş’ın kullandığı 55 LT 971 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırın önüne kırması sonucu önce aydınlatma direğine sonra da bariyerlere çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Şermin Karataş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan tırdan dökülen malzemeler yola saçıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan tırı tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.