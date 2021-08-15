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Milli sporcular Şahinkaya kanyonunda stres attı

Samsun’da kamp yapan Short Track Milli Takım sporcuları Şahinkaya Kanyonunda stres attı.

SAMSUN 15.08.2021, 19:35
Milli sporcular Şahinkaya kanyonunda stres attı

Samsun’da kamp yapan Short Track Milli Takım sporcuları Şahinkaya Kanyonunda stres attı.

Samsun ilk adım buz sporları salonunda kamp çalışmalarını sürdüren Short Track Milli Takım sporcuları, Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev’e, nezaretinde Vezirköprü’ye gelen milli sporcular Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekçi tarafından ağırlandı. Milliler buradan Şahinkaya kanyonunda tekne turu yaparak kampın yorgunluğunu çıkartıp stres attılar. Milli sporculara Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ve Samsun İl Temsilcisi Kemalettin Ak eşlik etti.
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