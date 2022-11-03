“Milli Kültürümüz" resim sergisi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde veli-öğrenci yardımlaşması ile "Millî Kültürümüz" adlı resim sergisi açıldı.

Cumhuriyet İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Esen Can önderliğinde velilerinin de katkılarıyla “Millî Kültürümüz” adlı sergi düzenledi. Sergide her öğrenci velisiyle yardımlaşmak, velisinin çocukluğu ve daha önceki dönemlere ait ev eşyaları, tarımsal malzemeler, büro malzemeleri, yöresel kıyafetler ve malzemeler ile yöresel yemekleri bir araya getirerek sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, “Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey demek olan kültürümüze ait eserleri bizlere bularak sundukları ve kültürümüzü muhafaza etmede gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.