2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda üç adım atlamada olimpiyat 6’ıncısı olan milli atlet Necati Er, “Madalya alamadığım için üzgünüm ama gelecek için umudum yüksek” dedi.

Milli atlet Necati Er, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, aynı zamanda OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Necati Er, duygularını paylaşarak, “25 cm ile kaçan madalya var. Buna üzülüyorum ama ilk olimpiyatım. Böyle atmosferde ilk defa yarışıyorum. Yine de üç adım atlamada yarışmayı 6’ıncı sırada bitirdim ve 2024’te madalya alabileceğimi hocalarıma göstermiş oldum. Şu an için madalya alamadığım için üzgünüm ama gelecek için umudum yüksek” diye konuştu.

Türkiye’nin sporda başarılarının devam etmesi için sporculara da seslenen milli atlet Necati Er, sporcuların düzenli ve çok çalışmaları gerektiğini belirtti ve kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

OMÜ öğrencisinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise uluslararası spor platformunda gösterilerin bu başarıların Türkiye’yi, Samsun’u ve OMÜ’yü kalkındırmak için çok önemli ve gurur verici olduğunu ifade ederek Necati Er’e teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdimiyle son buldu.

Milli Atlet Necati Er kimdir?

Necati Er, 2018 Ruhi Sarıalp Kupası’ndaki 16,61 metrelik atlayışıyla, o dönem Şeref Osmanoğlu’na ait üç adım atlama Türkiye salon rekorunu egale etmişti. 2019 yılında Avrupa 23 YA Şampiyonası’ndaki 17,37’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve 17 m üzerine çıkan ilk Türk üç adım atlayıcı oldu. Er, bu sonuçla olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmaya hak kazanarak olimpiyat 6’ıncısı oldu.