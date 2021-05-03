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Mezun-Öğrenci Buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, çevrim içi “Mezun-Öğrenci Buluşması” etkinlikleriyle sektördeki OMÜ mezunu farklı isimleri, öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

SAMSUN 03.05.2021, 16:49
Mezun-Öğrenci Buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, çevrim içi “Mezun-Öğrenci Buluşması” etkinlikleriyle sektördeki OMÜ mezunu farklı isimleri, öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunlarından Doç. Dr. Serdar Kamanlı, “Mezun-Öğrenci Buluşması” etkinliğinde çevrim içi (online) ortamda genç ziraat mühendisi adaylarıyla buluştu.

Şu an Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü olan Kamanlı, düzenlenen etkinlikte; sektöre dair mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerini toplantıya katılan öğrencilerle paylaşarak, merak edilen konular hakkındaki hususlara açıklık getirip sektörle ilgili soruları cevaplandırdı.

Kamanlı, mezunu olduğu üniversiteyi layıkıyla temsil etmeye çalıştığını dile getirerek buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederek kariyer ve gelişim hedeflerinde öğrencilere yol ve yön gösterecek unsurlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.
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