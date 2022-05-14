Meydan projesinde ilk yıkım başladı

Samsun Cumhuriyet Meydanı projesinde eski vergi dairesi binasının yıkımına başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Aralık 2020’de yapılan toplantıda Cumhuriyet Meydanı’nda sokak sağlıklaştırma projesini kabul etmişti. Proje dahilinde Bulvar AVM ile park arasındaki 2 bina, eski vergi dairesi binası, Cumhuriyet Meydanı dış kavşağında teknoloji mağazası, askerlik şubesi binası, meclis binası gibi binaların yıkılarak meydan projesine kazandırılması, meydanın denizle bağlantısını oluşturarak modern bir görünüme kavuşturulması hedeflendi. Söz konusu proje çerçevesinde ilk yıkım işlemine, Site (Merkez) Camii bitişiğindeki eski vergi dairesi binasından başlandı.

“Site Camii ile alakalı bir yıkım durumu yok”

Yıkım hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Cumhuriyet Meydanı projemiz var. Bu proje kapsamında kamulaştırılan, bize ait ya da tahsisi alanındaki yerleri birer birer yıkıyor, alanı açıyoruz. Yıkımına başlanan eski vergi dairesi binasının yerine bir şey yapılmayacak. Yıkılan yerlerde meydan projesine uygun olarak alan düzenlemesi yapılacak. Eski vergi dairesi binasını 2 haftada yıkmayı planlıyoruz. Site Camii ile alakalı bir yıkım durumu yok. ‘Yıkılacak’ diye haberler çıktı ama yapılan iş; tahsisini aldığımız eski vergi dairesi binanın yıkılmasıdır” dedi.

Yıkımların birer birer devam edeceğini ifade eden İlhan Bayram, “Meydan projesi, şehrin vizyon projelerinden bir tanesi. Şehirler artık dünyada meydanlarıyla ön plana çıkıyorlar. Meydanlar ile bir vizyon oluşturuyorlar. Biz de Cumhuriyet Meydanı’nı o anlamda düzenliyoruz. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor, tahsisler devam ediyor. Bitirdiğimizde parça parça yıkacağız. Proje kapsamında kamulaştırılan ya da bize ait olan yerlerdeki personellerin nakledileceği yerler temin edildikçe oralar da yıkılacak” diye konuştu.

“Yargı kararlarına uyuluyor”

Proje hakkında çıkan yürütmeyi durdurma kararına değinen Bayram, şunları söyledi:

“Biz işimize devam ediyoruz. Yargı kararlarına muhakkak ki uyuluyor. Yargı kararlarında bir projenin bütünü iptal edilmiyor veya bütünü durdurulmuyor. Orada yargı; 10 tane işten 1’i ‘şöyle değil de şöyle olması lazım’ diyor. Onu da düzeltiyoruz zaten.”