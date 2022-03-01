Mesane tümörü tedavisinde erken tanının önemi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, "Mesane tümörü tedavisinde erken tanı tedavinin rahat geçmesi için kolaylık sağlamaktadır" dedi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, mesane tümörü belirtileri, tanı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek, tedavi de uygulanan "radikal sistektomi” operasyonu sürecini anlattı. Ürolojik kanserler konu olduğunda prostat kanserinden sonra en sık görülen hastalığın mesane tümörüne bağlı kanser olduğunu söyleyen Opr. Dr. Bülent Çelik, "Mesane tümörü toplumda sık görülen bir hastalıktır. Özellikle sigara içenlerde sıkça görmekteyiz. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 13 bin kişiye mesane tümörüne bağlı kanser tanısı konulmaktadır. Erkeklerin bu hastalığa yakalanma riski kadınlardan neredeyse üç kat daha fazladır. Öyle ki mesane kanseri erkeklerde en sık görülen dördüncü kanser türüdür. Sık tuvalete çıkma, idrarda kan görmek, aniden gelen idrar hissi, ıkınma ihtiyacı, ağrı, sıkışma hissi olmasına rağmen idrar yapamama gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Fakat bu semptomlar birçok ürolojik rahatsızlığın da belirtisi olabilir. Mesane kanseri gibi ciddi bir sorunun yanı sıra prostat büyümesinin ya da basit bir enfeksiyonun da habercisi olabilir” diye konuştu.

Geç tanı tedaviyi zorlaştırabiliyor

Opr. Dr. Çelik, “İdrarda ağrısız pıhtılı kan görme olarak belirti gösterir. Hastalar başta bunu çok önemsemez, ‘geçer’ diye düşünürler. Bunu prostata bağlarlar kendilerinde taş olduğunu sanırlar ama zaman içinde şikayetler artmaya başlayınca sağlık kuruluşuna başvururlar. Mesane tümörünü saptamak için bazı tetkikler yapılmaktadır. Erken tanı konulduğunda tedavisi de kolaydır. Ne kadar erken olursa tedavi daha rahat olur, fakat geciktirilen tedavide zorluklar yaşanılabiliyor. Bu anlamda farklı tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre yapılmaktadır. Radikal sistektomi operasyonunda hastanın idrar torbası alınıyor ve mesane çıkarılarak ince bağırsaktan idrar rezervuarı oluşturularak tedavi yapılmaktadır. Mesane tümörü mesane iç yüzeyinden başlar eğer erken tedavi edilmez ve tümör mesanenin kas dokusuna kadar ilerlerse endoskopik dediğimiz idrar yolundan girerek tümör dokusunu kazıma şeklinde yapılan tedavi yeterli olmaz. Böyle bir durumda hastanın tüm mesanesinin çıkarılması gerekir" şeklinde konuştu.