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Merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi
Samsun’un Bafra ilçesinde merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi.
SAMSUN 06.06.2022, 21:19
Samsun’un Bafra ilçesinde merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timlerince ilçe merkezinde yapılan operasyonda 2 bin 961 litre sıvı temizlik malzemesi olduğu değerlendirilen kimyevi sıvı elde edildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adlı ve idari işlem başlatıldı.