Meral Akşener, Samsunlularla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsunlularla buluştu.

Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsunlularla bir araya geldi. Akşener’in konuşması, SoloTürk gösterisi ile aynı ana denk geldi. Akşener, “Kurtulan değil, kurtaran şehirde 1919’un ruhu için, 19 Mayıs 1919 ruhu ile buradayız, birlikteyiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs’ı sadece ve sadece Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladı. Halbuki 19 Mayıs 1919, hem istikbal hem istiklal için burada atılan, Anadolu’ya gitmek için, Anadolu’yu hareketlendirmek için, Anadolu’yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Bugün o ilk adımı Atatürk’ümüzün ve arkadaşlarıyla beraber attığı, Türk milletinin birlikte yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Bugün aynı zamanda o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda, aynı zamanda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yürüyüş yapıldı.