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Mera Islahı ve Amenajman Projesi açılışı

Samsun’un Bafra ilçesinde “Mera Islahı ve Amenajman Projesi”nin açılışı yapıldı. Törende yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilere kuzu hediye edildi.

SAMSUN 23.05.2022, 16:05
Mera Islahı ve Amenajman Projesi açılışı

Samsun’un Bafra ilçesinde “Mera Islahı ve Amenajman Projesi”nin açılışı yapıldı. Törende yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilere kuzu hediye edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Mera Islah ve Amenajman Projesi"nin açılış töreni Bafra’nın Elifli Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

“Çok bereketli toprakların üzerinde bulunuyoruz"

Törende konuşan Vali Dağlı, “Samsunlular olarak gerçekten şanslıyız. Çok bereketli toprakların üzerinde bulunuyoruz. Ülkemizin en önemli iki akarsuyu(Kızılırmak-Yeşilırmak Nehirleri) ilimizden denize dökülüyor. Alüvyon topraklar üzerindeyiz. Bafra da Kızılırmak’ın denizle kavuştuğu en önemli tarım ilçemiz. Türkiye’de Bafra’nın tarımsal üretiminde hatırı sayılır bir yeri var. Çeltikte Türkiye ikincisiyiz. Hakeza fındıkta Türkiye ikincisiyiz. Kapya biber, brokoli, lahana benzeri ürünler bunlarda Türkiye’de birinciyiz. Kışlık ürünlerde Samsun olarak Türkiye’de hatırı sayılır söz sahibiyiz. Bunların pek çoğu da ihracata gidiyor, bu da önemli. Döviz kazandırıyor. Bu manada ben emeğiyle çalışan, nasırlı parmaklarıyla akşama kadar didinen çok değerli çiftçilerimizi kutluyorum” dedi.

"Samsun önemli bir zeytin üretim yeri"

Ürün çeşitliliğinin önemine değinen Vali Dağlı, “Ürün çeşitliliğini artırmak için neler yapmamız lazım. Burada zeytin olur mu dedik zeytinin olduğu hatta tarihte Samsun’un önemli bir zeytin üretim yeri olduğu tarihi kayıtlarda mevcut. Bu manada zeytinle ilgili orta kesimlerde özellikle zeytin dikimini başlattık. Yine belli bir bölgede ceviz ağacı ceviz fidesi dikimini başlattık. Bunlar son derece önemli. Bunun haricinde çeşitlendirmeyi biraz daha artıracağız. Alaçam, Yakakent civarında daha çok tıbbı aromatik bitkiler olabilir. Bu da çok önemli bir değer. Bunun da arttırılması için hep birlikte çalışmak durumundayız. Tarım bizim olmazsa olmazımız. İnsanlığın olmazsa olmazı. Bunu hep birlikte gördük, yaşadık. Cumhurbaşkanımız da her konuşmasında bunu ifade ediyor. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Birincilere kuzu hediye edildi

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri, yumurta ve çuval yarışları yapıldı. Yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödül olarak hazırlanan kuzular Vali Dağlı tarafından verildi.

Mera açılışına ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferat Uzun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, daire amirleri ve çiftçiler katıldı.

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