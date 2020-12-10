Meme tümörü teşhisi konulan ‘Kukiş’ sağlığına kavuştu

Terme ilçesinden meme tümörü teşhisi ile Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen ‘Kukiş’ isimli köpek, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Sokak hayvanlarına yönelik verdiği hizmetlerle Samsun’un en önemli merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, onlarca hayvanın hayata tutunmasını sağlıyor. Sokak hayvanlarına verdiği değer ile Türkiye’nin sayılı bakım merkezlerinden birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, ‘can dostum’ dediği hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için büyük çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda geçen 30 Ekim’de Terme ilçesinden getirilen cocker cinsi ‘Kukiş’ isimli köpek, yapılan tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Her iki kulağının içinde yara ve kurt olan ayrıca meme tümörü teşhisi konulan köpeğe, veteriner hekimler müdahale etti. Kısa sürede yeniden sağlığına kavuşan ‘Kukiş’, merkezdeki diğer köpeklerle de rehabilitasyonu sağlandı. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ndeki köpeklerle uyum sağlayan ‘Kukiş’ eskisinden daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.